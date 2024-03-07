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Güncel
AA 07.03.2024 11:50

Genç girişimcilerden para politikasındaki sıkı duruşa destek

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede gösterdiği parasal sıkı duruşun sürmesini istediklerini belirterek, "Bu adımların rahatlatıcı etkilerini yılın ikinci yarısında hissedeceğimizi, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı bekliyoruz" dedi.

Genç girişimcilerden para politikasındaki sıkı duruşa destek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İş'te Fırsat Toplantıları"nın 66'ncısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya, GGYD üyelerinin yanı sıra başkent iş dünyası temsilcileri katıldı.

Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonominin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Allıoğlu, genel seçimlerin ardından ekonomi politikasında yaşanan değişime dikkati çekti. Allıoğlu, "Genel seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle para politikalarında, enflasyonla mücadelede geleneksel politikalara döndük. Para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesini diliyoruz. Bu adımların rahatlatıcı etkilerini yılın ikinci yarısında hissedeceğimizi, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düşük enflasyonun büyümedeki etkisine değinen Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim düşük enflasyonla büyüyen, istihdam yaratan, katma-değerli ihracat ile desteklenen nitelikli bir büyümeye ihtiyacımız var. Belirsizliklerin en aza indirilebildiği, istikrarlı bir büyümeye ihtiyacımız var. Bunun için yatırım ortamını iyileştirmemiz, hukuk sisteminin bütünlüğünü sağlamamız kısacası güven tesis etmemiz gerekiyor."

Etkinlikte, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak da "2024'te Dünya ve Türkiye Ekonomisi" konulu sunum gerçekleştirdi. Geçen yılın verilerini değerlendiren Gürkaynak, 2024'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

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