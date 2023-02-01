Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemide iş kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
İstanbul'da bir gemide iş kazası yaşandı. Ambar kapaklarının arasına sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.
Geminin güvertesindeki ambar kapaklarının arasına henüz belirlenemeyen nedenle bir işçi sıkıştı.
Olayı gören mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin gemi tamiri için çalışan işçilerden Cemalettin Ş. olduğunu tespit etti.
Olay yeri incelemesinin ardından kıyıya çıkarılan ceset, ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Gaziantep'te kar ve yağmur sevinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz