Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te kar ve yağmur sevinci
Gaziantep'in yüksek kesimlerin yılın ilk kar yağışı gerçekleşirken şehrin büyük bölümünde sağanak yağış etkili oldu.
Gaziantep'in güneyinde bulunan bazı mahallerde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Yüksekte bulunan mahalleler lapa lapa yağan kar nedeniyle akşam karanlığında beyaza büründü.
Şehir merkezi ve bazı ilçelerde ise sağanak etkili oldu. Gaziantep şehir merkezinde kar nedeniyle çok sayıda kaza yaşanırken, Yavuzeli ilçesinde ise yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şehirde etkili olan sağanak yağış çiftçileri, kar ise çocukları ve gençleri sevindirdi.
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