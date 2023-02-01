Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 130 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu söyleyerek, sorumluluk sahalarındaki mahalle ve grup yollarındaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlattı.