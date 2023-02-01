Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da yılın ilk karı yağdı
Çankırı il merkezinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, gece saatlerinde yılın ilk karı yağmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Çankırı’da beklenen kar yağışı il merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi.
Kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Şehrin yüksek kesimlerinde ağaçlar karla kaplandı.
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