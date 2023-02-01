Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ortahisar ilçesinde bir otomobil, işe giderken Trabzon-Maçka yolunda karşıya geçmeye çalışan T.G'ye çarptı.
Esiroğlu Mahallesi'nd yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan T.G, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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