Yenimahalle Ragıp Tüzün Mahallesi'ndeki binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Dükkan sahibi Bora G., malzeme almak için iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra kendisini telefonla arayan arkadaşlarından yangını öğrendiğini söyledi.

Hızla döndüğünde yangınla karşılaştığını anlatan Bora G., "Prize takılı olan sadece bilgisayar vardı, başka hiçbir şey yoktu. Isıtıcı veya ona benzer bir şey yoktu" dedi.

Bilgisayar, ekran kartı gibi tüm malzemeler yandı

Bora G., olay sırasında herhangi birinin olmadığı dükkanda, bilgisayar, ekran kartı gibi tüm malzemelerinin yandığını belirtti.

Görgü tanığı Mehmet Ç., binalarının altındaki dükkandan gelen patlama sesinin ardından aşağı indiklerini ifade etti.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini dile getiren Mehmet Ç., bu sırada da dükkanda patlamalar olduğunu anlattı. Mehmet Ç. ekiplerin bina sakinlerini tahliye ettiğini de kaydetti.