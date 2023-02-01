Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kars, Ardahan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı.
Vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de yollarda küreme çalışması yaptı.
Kar yağışına sevinen çocuklar da kızaklarıyla yollarda karın keyfini yaşadı. Suat Atilla, beklenen kar yağışının geldiğini belirterek, "İnşallah iki üç gün kar yağışı olacak. Karla bereket ve hareket gelecek" dedi.
Çocuklardan Yusuf Temel ise kar yağışına çok sevindekilerini ve sezonun ilk kızağını kaymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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