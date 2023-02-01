Denizli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve ilçelerde etkisini gösterdi.





Kar yağışının oluşturduğu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar çamlık, seyir tepesi, teleferik ve cankurtaran gibi yüksek kesimlere çıktı.

Sabah saatlerinde önlemlerini alan belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başlarken, güvenlik güçleri ise sıkıntılı olan noktalardaki araç geçişini kısa süreliğine de olsa tamamen kapattı. Oluşan kartpostallık görüntüler izleyenleri mest etti.