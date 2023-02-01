Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de kar manzaraları
Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yüksek kesimlere yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Denizli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve ilçelerde etkisini gösterdi.
Kar yağışının oluşturduğu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar çamlık, seyir tepesi, teleferik ve cankurtaran gibi yüksek kesimlere çıktı.
Sabah saatlerinde önlemlerini alan belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başlarken, güvenlik güçleri ise sıkıntılı olan noktalardaki araç geçişini kısa süreliğine de olsa tamamen kapattı. Oluşan kartpostallık görüntüler izleyenleri mest etti.
Etiketler: Denizli
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