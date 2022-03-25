“Gelenekten Geleceğe Nefes” sanat sergisi ile Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı “Yunus Emre: Buğday Tanesi” adlı oyun, Balıkesir’de sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Kadın Aile ve Gençlik Merkezi İstanbul Şubesi ile İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğünün organize ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gelenekten Geleceğe Nefes” sanat sergisi ile Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı “Yunus Emre: Buğday Tanesi” adlı oyun, Balıkesir’de sanatseverlerle buluştu.

Öğrencilerin atölye çalışmalarından; mozaik, ebru, katı’ sanatı, hat, tezhip ve minyatür türlerindeki eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop’un da modern resimde Ortaköy’de Tan Vakti, Masumiyet ve Veda adlı eserleri yer aldı. Şentop’a; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz eşlik etti. Serginin ardından Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı “Yunus Emre: Buğday Tanesi” adlı oyun sahnelendi. Türk Dili ve Kültürü’nün en önemli kişilerinden Mutasavvıf Şair Yunus Emre’nin hayatından kesitlerin yer verildiği oyunda Şair Yunus Emre’nin beyitleri de okundu. Tiyatro oyununun ardından heyet; Çamlık Camisi, Balıkesir İl Müftülüğü, Karesi Atatürk Evi ve BALMEK kurslarını ziyaret etti.