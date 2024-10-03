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Güncel
AA 03.10.2024 18:47

Geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı

Muş'ta cevizin en çok yetiştirildiği köylerden Yücetepe'de, yaklaşık 5 bin ağaçta hasat başladı.

Geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı

Kente 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyündeki vatandaşlar, yıllardır geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı yapıyor. Muhtarın cami hoparlöründen duyuru yapmasıyla bir araya gelen köylüler, 5 kilometre mesafedeki vadiye gelerek ceviz topluyor.

Köylüler, yamaçlarda bulunan yaklaşık 5 bin ağaçtan tek tek topladıkları cevizi, çuvallara dolduruyor, bir kısmını satıyor bir kısmını ise kışın tüketiyor. Vahdettin Akçan, geleneksel yöntemlerle yapılan hasadın her yıl festival havasında geçtiğini söyledi. Köyde yıllardır ceviz hasadı yaptıklarını anlatan Akçan, "Ceviz hasadı yaklaşık 10 gün sürüyor. Herkes yılın bu mevsiminde heyecanla ceviz hasadını bekliyor. Yaklaşık 5 bin ceviz ağacımız var. Cevizleri traktör ve atlarla getiriyoruz. Herkese eşit dağıtılıyor" dedi.

Geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı



Köylülerden Ramazan Yıldırım, "109 yıldır bu gelenek var. Herkes bu uygulamadan memnun. Bir sıkıntımız yok. Muhtarımız belli bir gün seçiyor ve köylülerle birlikte ceviz topluyoruz. Bu ay bir festival gibi. Heyecan var" diye konuştu.

Ailesiyle ceviz toplayan Sevgi Akçan, "Ceviz toplama çok meşakkatli. Dik yamaçlardan yürümek çok zor. Geçen yıllarda ağaçtan düşüp ölenler de oldu. Burası köyün ortak ceviz bahçesi. Herkes istediği gibi toplayabiliyor" ifadelerini kullandı.

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