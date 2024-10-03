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Güncel
AA 03.10.2024 18:40

Osmaniye'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir zincir markete ait 500 lira yüklü alışveriş kartlarını, çeşitli bahanelerle kimlik bilgileri ve video kayıtları alınarak yaklaşık 12 bin 500 kişiye dağıtılması ve kişiler adına izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açılması ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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