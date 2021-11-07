Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gebze'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi güney yan yol mevkisinde Seval S. idaresindeki 34 DA 5346 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:44
- 10:43
- 10:36
- 10:02
- 09:54
Sıradaki Haber
AKUT İzmir'de uluslararası tatbikata hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz