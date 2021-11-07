Her yıl 1 Kasım'da kutlanan "Filistin Ulusal Ürün Günü" etkinlikleri kapsamında açılan fuara Gazze ve Batı Şeria'dan 40'a yakın firma iştirak etti.

Gazze'de düzenlenen ve 3 gün devam edecek fuarda gıda ve tarım ürünleriyle, el sanatları, mobilya ve giyim sektörüne ait ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

Federasyon Başkan Yardımcısı Ali el-Hayik AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili makamları, sanayi sektörünü desteklemeye ve İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda oluşan zararları telafi etmeye çağırdı.

Sanayinin, Gazze'deki en büyük istihdam alanı olduğunu belirten Hayik, abluka ve yıkıma rağmen Filistin Ulusal Ürün Günü'nü kutladıklarını ve sanayinin hala ekonomik sistem içinde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Hayik, abluka ve son saldırılar nedeniyle zarara uğrayan fabrikalar için çözüm üretilmesi temennisinde bulunarak, bağlı bulunduğu federasyon ile ilgili bakanlıkların, Gazze'de ulusal ürünlerin korunması ve desteklenmesine dönük bir plan geliştirmek için çalışma yürüttüğüne değindi.

Gazze'deki fuarın ardından Batı Şeria'da da 9 Kasım Salı günü benzer bir fuar düzenlenmesi bekleniyor.