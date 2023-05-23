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Güncel
AA 23.05.2023 17:48

Gazprom'un net karı 2022'de yüzde 41 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı 2022'de önceki yıla göre yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 15,3 milyar dolar) geriledi.

Gazprom'un net karı 2022'de yüzde 41 azaldı
[Fotograf: AFP]

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre 10,2 trilyon rubleden 11,6 trilyon rubleye çıktı.

Şirketin 2022 net karının ise 2021'e kıyasla yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye gerilediği, bu azalışa rağmen şirketin yüksek düzeyde kar sağladı.

Açıklamada, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak geçen yılın ikinci yarısında vergi ödemelerinin artması gösterildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

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