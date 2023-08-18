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Güncel
AA 18.08.2023 10:49

Gaziantep'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yavuzeli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 200 dönüm mera arazisinin zarara uğradığını bildirdi.

Gaziantep'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Sarıbuğday Mahallesi Halilbaşlı mezrasında akşam yıldırım düşmesi sonucu mera arazisinde yangın çıktığını ifade etti.

Çeber, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çeber, şu ifadelere yer verdi:

"Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere destek veren itfaiye ekiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangında maalesef 200 dönüm mera arazisi ve 2 bin 500 meşe ağacı zarar gördü."

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Gaziantep Orman Yangını
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