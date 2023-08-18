Gaziantep'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Sarıbuğday Mahallesi Halilbaşlı mezrasında akşam yıldırım düşmesi sonucu mera arazisinde yangın çıktığını ifade etti.

Çeber, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çeber, şu ifadelere yer verdi:

"Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere destek veren itfaiye ekiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangında maalesef 200 dönüm mera arazisi ve 2 bin 500 meşe ağacı zarar gördü."