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Güncel
AA 18.08.2023 10:45

Bilecik'te minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Konya'dan İstanbul'a dönüş yolundaki minibüs Bilecik'te bariyerlere çarptı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotograf: İHA]

Sıtkı Naz yönetimindeki minibüs, Bilecik-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunanlardan Mevlüt Naz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'dan İstanbul'a dönüyorlardı

Kazada hayatını kaybeden Naz'ın cenazesi, Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Minibüstekilerin, Konya'da katıldıkları düğün sonrası İstanbul'a dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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