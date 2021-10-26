İslahiye ilçesinde 9 bin dekar, Nurdağı ilçesinde ise 6 bin dekar alanda ekilişi yapılan yirmi gün önce başlanan yer fıstığı hasadı sürüyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, her iki ilçede devam eden hasatta dekar başına 400 kilo rekolte beklendiğini, mahsulün piyasada ise 6 liradan satışının yapıldığını belirtti.

Bölgede geçtiğimiz yıla oranla ekiliş alanlarının 3 bin dekar arttığını vurgulayan Köse, "İslahiye'de, Ortaklı, Akınyolu, Zincirli ve Elbistanhöyüğü mahallelerinde, Nurdağı'nda ise Çakmak, Nogaylar, İncegedik, Gözlühüyük, Gedikli ve Altınova mahallelerinde çiftiler yer fıstığı ekti." dedi.

Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ahmet Eroğlu, "Fiyatlar geçtiğimiz yılın fiyatının altında kaldı. Rekolte iyi durumda, verimden memnunuz." dedi.

Hasadı yapılan yer fıstığını Adana, Osmaniye civarından gelen tüccarlar satın alırken geriye kalan küspesi de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.