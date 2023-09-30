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Güncel
AA 30.09.2023 12:32

Gaziantep'te yapımı süren 1000 konutun kurası çekildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentteki konut ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği "14 bin Konut Projesi"nin ikinci etabındaki Güneyşehir'de yapımı süren 1000 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Gaziantep'te yapımı süren 1000 konutun kurası çekildi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehrin en önemli sorunlarından olan konut ihtiyacını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güvenli ve konforlu konut ihtiyacının karşılanması için önemli projeler yürüttüklerini anlatan Uğur, "Kuzeyşehir'in ilk temeli attığımızda bazıları hayal olarak görüyordu. Kuzeyşehir'e baktığımızda 50 bin konutluk şehir olarak inşa ediliyor ve çok hızlı şekilde yükseliyor. Kuzeyşehir'den sonra Fatma Şahin başkanımız Güneyşehir projesini ortaya koydu. Burada çok hızlı şekilde yapılarak verilecektir." dedi.

Gaziantep'te yapımı süren 1000 konutun kurası çekildi

Kurası çekilen konutları en kısa zamanda bitireceklerini ve ailelere teslim edeceklerini ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın konutlara ihtiyacı var ve projelerimiz hızla yükseliyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflediğimiz 14 bin konutu yapmak için gece-gündüz mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kurası çekilecek 1000 konut 2+1 ve 3+1 olarak inşa ediliyor. Vatandaşlarımızdan çok ciddi bir talep var. Bugün kurası çekilecek konutlara yaklaşık 60 bin başvuru aldık. Hak sahipleri kura çekimlerinin ardından belli olacaktır, hayırlı olsun."

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