İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 22 adrese 212 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron desteği verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Maximilon"un desteğiyle adreslerde arama yapan ekipler, 800 gram sentetik uyuşturucu, 315 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 4 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.