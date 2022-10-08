Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.E. ile S.G. Rasim Ergene Caddesinde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmada F.E. yanında bulunan bıçakla S.G'yi yaraladı.
Yaralı çevredeki vatandaşların yardımı ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.E, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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