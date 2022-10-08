Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.E. ile S.G. Rasim Ergene Caddesinde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmada F.E. yanında bulunan bıçakla S.G'yi yaraladı.

Yaralı çevredeki vatandaşların yardımı ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.E, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.