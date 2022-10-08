Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ
Sıradaki Haber
Burdur'da Çavdır İmam Hüseyin Cemevi'nin temeli törenle atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz