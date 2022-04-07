Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tır devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde S.T. yönetimindeki 33 ADN 533 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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