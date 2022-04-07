Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, vatandaşlara iftar dağıttı.

Vali Demirtaş, daha sonra yaklaşık 500 kişinin katıldığı programda vatandaşlarla iftar yaptı.

Burada konuşan Demirtaş, ilk iftar programını Yeşilli ilçesinde düzenlediklerini belirterek, 1000 yıldan beridir bu topraklarda ramazanın coşkuyla karşılandığını söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bizim şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Birlik ve beraberliğimizi, yardımlaşma ve dayanışmamızı her gün daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacımız vardır. Malumunuz 2 yıldın beridir pandemi sürecinden dolayı birlikte oruç açamadık, iftar yapamadık, teravihlere gidemedik. Elhamdülillah devletimizin gücü sayesinde, Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyetiyle vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'ine aşı yapıldı. Kovid-19 aşısıyla birlikte çok şükür bugün sıkıntısız günlere geldik. Bugün birlikte iftar yapabiliyorsak, teravih namazına gidebiliyorsak, annemizi, babamızı, dede ve ninemizi ziyaret edebiliyorsak bu önce Allah, sonra da devletimizin sayesinde olmuştur."

Suriye ve Ukrayna'da süren savaşlara değinen Demirtaş, şunları kaydetti:

"İnsanlar kendi ülkelerini, topraklarını, çocuklarını terk edip başka ülkelere gidiyorlar çünkü orada huzur yok. Onun için ülkemizde huzura, birlik ve beraberliğimize daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte bu huzura sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Bu ramazan ayından kardeşliğimizi daha da güçlendirerek çıkacağız. Kur'an-ı Kerim'de denildiği gibi, birbirimize sımsıkı sarılacağız, bu kardeşliğimizi güçlendireceğiz. İnşallah dünyanın en güçlü 10 ülkesi içerisine hep birlikte gireceğiz."

Etkinlikte, dua okundu ve ilahiler söylendi.