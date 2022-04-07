Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalara devam ediliyor.
Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için fedakarca çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için mesai yapıyor.
Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağlarında metrelerce karın olduğu 3 bin 400 rakımlı üs bölgesinin yolunu açmak için çaba gösteriyor. Ekipler, karın sertleşmesi nedeniyle zaman zaman ekskavatör kullanıyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
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