Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Özcan’ın ölümüyle birlikte kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 41 yaşındaki 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Özcan, ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bahri Özcan'ın yaşamını yitirmesiyle kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde daha önce de sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Gaziantep Sahte İçki
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