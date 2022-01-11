Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi amacıyla Erzurum, Adana, Bilecik, Ankara, İstanbul, Bartın, Ağrı, Muş ve Uşak'ta yapılan çalışmada, mahrem imamlarca ankesörlü telefondan ardışık şekilde arandığı tespit edilerek 7 Ocak'ta yakalanan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Aralarında aktif görevdeki doktor, subay ile ihraç edilen uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından, 11'i ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlılardan aktif görevdeki subaylar Muzaffer A. ve Ali K. ile daha önce açığa alınan uzman çavuş Recep Y. ise tutuklandı.