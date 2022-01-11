Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kargoyla gönderilen 27 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, kargoyla gönderilen 27 bin 400 makaron ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler'de yaşayan C.O. adına, kargoyla kaçak sigara geleceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan kargo aracı, Adalar Mahallesi yakınlarında durduruldu.
Araçta bulunan C.O.'ya ait kargo paketi açılırken, kutulara doldurulmuş bandrolsüz ve hologramsız makaron olarak bilinen 27 bin 400 filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi.
Makaronları kendisine ait dükkanda kaçak olarak sattığı tespit edilen C.O. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Makaron
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