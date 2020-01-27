Gaziantep'te midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Giriş:
Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Salih Aydoğan (33) yönetimindeki 27 H 0141 plakalı midibüs ile Muhammet Enes Karayılan (23) idaresindeki 27 ACR 683 plakalı otomobil Karataş Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Karayılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.