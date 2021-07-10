Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sultan Kurdini yönetimindeki 06 BJS 072 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından da karşı şeride geçti.
Araç sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Gaziantep
Son Haberler
- 05:05
- 03:57
- 02:57
- 02:39
- 01:27
Sıradaki Haber
İnebolu ilçesinde randevusuz aşı uygulaması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz