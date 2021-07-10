İnebolu Devlet Hastanesi tarafından Atatürk Meydanı'nda kurulan stantta aşı sırası gelen vatandaşlara BioNTech aşısı uygulanıyor.

Aşı yapılan vatandaşlar, tedbir amacıyla bir süre bekletildikten sonra stanttan ayrılıyor. Aşılama boyunca alanda 112 Acil Servis ambulansı da bekletiliyor.

İnebolu Kaymakamlığı, meydanda açılan stantta bir günde 264 vatandaşa aşı uygulandığı açıkladı. Uygulamaya devam edileceği kaydedildi.