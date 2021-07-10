Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay ekipleri, ilçe merkezinde gönüllülerden tırda kan alımına başladı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile jandarma personeli, farkındalık oluşturmak için kan bağışına destek verdi.
Atatürk Meydanı'ndaki kan bağış merkezine, 25 jandarma personeli bağışta bulundu.
Etiketler: Kızılay Jandarma Genel Komutanlığı Antalya
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