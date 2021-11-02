Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, polisin çalışmasıyla 40 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından alınan cep telefonlarının satışını yaptığı belirlenen 2 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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