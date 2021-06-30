Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 05:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.
Jandarma ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınları ziyaret etti.
Kadınlara KADES sistemini anlatan ekipler, 52 kadının cep telefonuna sistemi yüklemesine yardımcı oldu.
Ekiplerin söz konusu çalışmayı sürdüreceği öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep KADES Jandarma Genel Komutanlığı
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