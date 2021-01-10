İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.