Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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