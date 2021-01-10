Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla oluşturulan bando takımı, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Marş ve yöreye özgü türküleri seslendiren bando takımı, evde kalan vatandaşlar ile çocukları eğlendirdi.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, marş ve türkülere tempo tuttu.

Balkonlarda oynayan vatandaşlar ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.