Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki işçi elektrik akımına kapıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te enerji santralinde çalışırken elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan 55 yaşındaki Özkan Tüzün ile 48 yaşındaki Yılmaz Aygül, elektrik akımına kapıldı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özkan Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.
Etiketler: Ambulans Elektrik Gaziantep İş Kazaları İşçi İşçi Ölümleri
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