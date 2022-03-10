Denizli’nin Honaz ilçesinde çaldığı motosikleti satmaya çalışan çocuk şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Çalınan motosiklet, kısa sürede sahibine geri teslim edildi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Hüseyin Gel, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde çalınan motosikleti satmaya çalışan Polat B. isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 19 kaydının daha olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki Polat B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli tarafından başkasına satılmak üzereyken bulunarak, Kocabaş Jandarma Asayiş Noktasında muhafaza altına alınan motosiklet ise mağdur Hüseyin Gel’e teslim edildi.