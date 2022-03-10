Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yapılan titiz çalışmalar neticesinde; S.N, E.K., M.A., A.Ş.ve M.Z.K. isimli şüphelilerin (35) ayrı dolandırıcılık olayında toplam (682.000) TL. haksız kazanç elde ettiği tespit etti.

Diyarbakır ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon sonucu 5 adet cep telefonu ve sim karta el konulmuş, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.



