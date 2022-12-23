Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli tutuklandı
[Arşiv ,AA]
Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 46 kişi gözaltına alındı, 18 zanlı tutuklandı.
Aralık ayındaki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timleri, titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 41 faili meçhul olay aydınlatılarak 46 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler, mağdur vatandaşlara teslim edildi.
Etiketler: Gaziantep
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