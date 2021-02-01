7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nadir T. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı iki telefon hattıyla ByLock kullandığını ve örgütün toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nadir T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.