Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta apartman yönetim odasında okey oynayan 7 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta bir apartmanın yönetim odasında okey oynayan 7 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 832 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir apartmanın yönetim odasında okey oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayan, aralarında apartman yöneticisinin de bulunduğu 7 kişi suçüstü yakalandı.
Bu kişilere maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 832 lira ceza uygulandı.
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