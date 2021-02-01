Dervişoğlu, hazırladığı kampanya kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet hediye etti. Daha sonra kampanyasını genişleten Dervişoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ile irtibata geçerek burada ihtiyacı olan 15 engelliye de tablet verdi.

Sait Dervişoğlu, gazetecilere, engellilere destekte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Engellilerin sesi olunması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Tablet kampanyamızda bu kardeşlerimizi göz ardı edemezdik. Çocuklarımızı tablete kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet ulaştırdık. Kampanyamız son hız devam ediyor. Hedefimiz 5 bin tablet dağıtmak." diye konuştu.

Dervişoğlu, kampanyanın kentle sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda farklı illerde de tablet yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Tabletlerine kavuşan engelliler de mutlu olduklarını belirtti.