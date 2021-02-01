Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, itfaiye envanterine yeni kattıkları cihaz ve müdahale ekipmanlarını tanıttı.

Gürkan, hem yangınların daha erken söndürülmesi hem de itfaiyecinin can güvenliğinin artırılması için modern cihaz ve aparatların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Envanterlerine kattıkları "yangın topu" ve "hareketsizlik sensörü"ne sahip Türkiye'de 9. itfaiye olduklarını anlatan Gürkan, "Yangın topu kimyasal bir malzeme. İçerisinde yangını 8 metreküpe kadar söndürme kapasitesine sahip kuru söndürücü var. Hareketsizlik sensörü de yangın anında herhangi bir nedenle hareketsiz kalan itfaiye personelinin çağrı yapamayacak duruma gelmesi halinde arkadaşlarının onu bulmasını kolaylaştıracak bir aparat." diye konuştu.

Gürkan, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma birimi de kurulduğunu belirterek, doğal afetlerde görev yapmaya hazır hale geldiklerini sözlerine ekledi.

İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel de teknolojik ekipmanlar sayesinde yangınlara en hızlı ve en iyi şekilde müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti.