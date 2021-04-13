Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ç. ile avukat katıldı.
Mehmet Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını savunan Mehmet Ç, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, her şeyiyle örgüte kendisini teslim etmiş ve yöneticilik vasfı olanların ifade edildiği "SAYV" olarak kodlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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