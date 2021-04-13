Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi 2679. Sokak'ta ikamet eden iki grup arasında çocukların top oynaması yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, balta ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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