Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'da el çantasında 407 gram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki Z.E.'nin el çantasında yapılan aramada, 407 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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