Aslanlı Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında bulunan balkonda oynayan Suriye uyruklu çocuk, dengesini kaybedip balkondan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.