Zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depolar kontrol edildi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde, kurallara uymayan marketlere tutanak tutuldu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir zincir markete giren ve raflarda olmayan ayçiçek yağlarını depolarda bulan ekipler market hakkında işlem başlattı.

Ekipler, dün ve bugün 574 markette denetim gerçekleştirdi, 8 market hakkında ise yasal işlem başlattı.