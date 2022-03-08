Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kadın polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara hediyeler vererek, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.
Kayseri'de kadın polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara hediyeler vererek, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.
Burada kadınların gününü kutlayan ekipler, çeşitli hediyeler vererek, üzerinde KADES'in tanıtıldığı broşürleri de kadınlara verdi.
Ayrıca, ekiplerin yanında bulunan narkotik köpeği 'Jack'de sevimli tavırları ile herkesin ilgisini çekti.
Etiketler: Kayseri Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 17:02
- 16:41
- 16:59
- 16:47
- 16:32
Sıradaki Haber
Elazığ'da kadınlara afet farkındalık eğitimi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz